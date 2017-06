Tiago Monteiro conseguiu apenas o quarto lugar da grelha de partida para a Corrida Principal da etapa de Vila Real do WTCC.

«O carro estava bem e consegui ser rápido, mas na última qualificação o carro escorregou na saída de uma curva e acabei por não conseguir o tempo que pretendia», explicou o piloto da Honda recordando o que aconteceu em Nurburgring: «Na Alemanha perdemos 30 pontos para o campeonato por isso.»

O piloto português vai partir logo à frente de Nicky Catsburg, o homem da Volvo que, agora, tem mais um ponto na liderança do WTCC: «Este domingo vou tentar recuperar o máximo possível de pontos para me manter na luta pela vitória no campeonato.»

