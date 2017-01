Venha fazer uma viagem pela maior feira de tecnologia do mundo

Começou em Las Vegas a maior feira de tecnologia do mundo. É aqui que se anunciam as grandes novidades do ano novo, os gadgets mais úteis, os mais inovadores e também os mais estranhos.

Nesta edição, dominam os drones para tirar selfies, os robots que funcionam como assistentes pessoais e a realidade virtual.