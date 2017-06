Olívia Ortiz: da TV(I) para o Youtube (e não ao contrário)

No dia Mundial das Redes Sociais, a apresentadora da rubrica "Ricas Quintas" inserida nos programas Você na TV e A Tarde É Sua, da TVI, conta, nas Manhãs da TVI24, que cada vez mais se apaixona pela “forma de comunicar do Youtube”, uma comunidade “fechada” onde é aceite, “ao contrário do que seria expectável”, visto que lá chegou já vinda da televisão