Vistos Gold: julgamento começa esta segunda-feira

O julgamento do processo Vistos Gold começa esta segunda-feira. No banco dos réus, vão estar 17 pessoas singulares e quatro empresas. Entre os arguidos, está o ex-ministro da Administração Interna Miguel Macedo, além de um antigo diretor nacional do serviço de estrangeiros e fronteiras e ainda do ex-presidente do Instituto dos Registos e Notariado.

A acusação fala num esquema corrupto envolvendo a emissão de vistos dourados para empresários chineses.