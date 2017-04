TVI é líder na informação e programação, TVI24 lidera prime-time

Em março, a TVI voltou a ser líder de audiências. Com um share diário de 21,8% e um share de 25% no horário nobre, à frente da SIC e da RTP. Entre os canais de notícias, no cabo, a TVI24 também voltou a fechar o mês como líder do prime-time