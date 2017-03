Supremo confirma pena de dez anos de prisão para ex-reitor de seminário

O Supremo Tribunal de Justiça negou o recurso interposto pela defesa do ex-vice reitor do seminário do Fundão e confirmou a sentença a dez anos de prisão por abusos sexuais de menores. O padre foi condenado pelo tribunal do fundão em 2013 e já tinha avançado com dois recursos para a relação de Coimbra.