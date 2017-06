SIRESP: afinal o que falhou no sábado?

Muitas das dúvidas sobre a resposta das autoridades ao incêndio estão centradas na operacionaldiade do sistema SIRESP, o sistema de comunicações que deveria manter em contacto permanente todas as forças de segurança e serviços de emergência. Já se percebeu que não esteve totalmente operacional, mas há dúvidas sobre quando falhou, em que circunstâncias e qual o impacto que essas falhas tiveram na resposta ao fogo e na ajuda às pessoas. Nesta reportage, tentamos perceber o que é o SIRESP, como funciona e as razões possíveis para o seu fracasso no sábado.