Ricardo Salgado diz que não subornou José Sócrates

Ricardo Salgado negou ao Ministério Público que alguma vez tenha pago luvas ao antigo primeiro-ministro José Sócrates. Segundo informações recolhidas pela TVI, o ex-banqueiro disse que os mais de 17 milhões de euros transferidos do BES tinham como destinatários altos quadros do grupo, incluindo Hélder Bataglia. A tese no entanto não convenceu o Ministério Público