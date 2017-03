Repórter TVI: "Livro Aberto"

No Repórter TVI deste domingo, olhamos para uma situação que bem podia servir de exemplo para o resto do país. Nos Açores, os manuais escolares são gratuitos para todas as famílias.

A TVI descobriu que o sistema que o Governo quer implementar em Portugal continental, já existe nos Açores há cinco anos.

Trata-se de um sistema que funciona muito bem com a colaboração de toda a comunidade escolar: a escola compra os manuais e empresta-os aos alunos que depois os devolvem em condições de bom uso, no final do ano letivo.

“Livro Aberto” é uma reportagem de Alexandra Borges, com imagem de Ricardo Ferreira e edição de imagem de Miguel Freitas.