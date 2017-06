Pedrógão: afinal, como terá começado o inferno?

O presidente da Liga de Bombeiros mantém as suspeitas de que terá havido mão criminosa na origem do incêndio e vai depor no inquérito criminal da Polícia Judiciária. Entidade que, um dia depois do fogo ter início, justificou que a ignição terá ficado a dever-se à trovoada seca e à queda de um raio sobre uma árvore.

A investigação prossegue. Marcelo Rebelo de Sousa diz que tudo tem o seu tempo e desvaloriza qualquer polémica