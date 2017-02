Ourém: tribunal condena vice-presidente a perda de mandato

O Tribunal de Ourém determinou a perda de mandato do vice-presidente da autarquia. Nazareno do Carmo foi condenado também a um ano e meio de prisão, com pena suspensa. O autarca é acusado de recebimento indevido de vantagem, por ter andado a pedir dinheiro a empresas para financiar a equipa de futebol de Fátima