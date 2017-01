Mãe de Ruben Cavaco satisfeita com indemnização

Família do jovem agredido pelos filhos do embaixador do Iraque está satisfeita com o acordo conseguido, mas afirma que não quer mais contactos entre as partes. O embaixador iraquiano decidiu pagar 52 mil euros: uma parte em dinheiro, 40 mil euros, e outros 12 mil euros em tratamentos médicos