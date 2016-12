Famílias passam o Natal às escuras

Em Almada, no Bairro do Segundo Torrão, o Natal passou-se às escuras. Centenas de famílias ficaram sem luz. O bairro é clandestino, mas muitos têm contrato com a EDP. Os moradores deste bairro clandestino pedem o apoio da câmara municipal para resolver a situação que se prolonga há vários dias.