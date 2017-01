Fachada do palácio de Queluz foi tela para espetáculo

Durante três dias a fachada do Palácio Nacional de Queluz serviu de tela para o primeiro concerto virtual em vídeo mapping. A iniciativa assinala o fim da primeira fase do projeto de recuperação do monumento. O espetáculo começou na sexta-feira, e esta noite é a última oportunidade para ver este "Regresso ao palácio - viagem concerto". (Reportagem Sílvia Martins/ Filipa Calado, Imagem Emanuel Prezado, Edição de imagem José Santos)