Ex-diretor do SEF disse que mandou devolver envelopes com dinheiro

No julgamento dos "Vistos Gold, o ex-diretor do SEF, Manuel Palos revelou que mandou devolver os dois envelopes, com cem euros cada, deixados naquele serviço pelo ex-diretor dos registos e notariado, António Figueiredo, que eram dirigidos às secretárias de Palos. O ex-director do SEF negou ter recebido qualquer contrapartida para acelerar a atribuição de vistos dourados