Em defesa da prática de tirar a roupa em espaços públicos legalizados

Há 40 anos nascia a Federação Portuguesa de Naturismo. Foi criada para defender a prática de tirar a roupa em espaços públicos legalizados. Em Portugal, existem três parques de naturistas oficiais, mais meia dúzia de outros espaços para a prática desta atividade. Juntam-se oito praias oficiais de naturismo entre os arredores de Lisboa, no litoral alentejano e no algarve. Rui Elvas, Presidente da Federação Portuguesa de Naturismo, esteve no Diário da Manhã, esta quarta-feira, na TVI