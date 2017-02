Doentes crónicos são seguidos à distância por computador

Os doentes crónicos monitorizados à distância por via electrónica tiveram, em três anos, metade dos episódios de urgência e menos um terço dos internamentos do que acontecia anteriormente. O programa piloto segue 75 pessoas com doença pulmonar obstrutiva crónica, regista e envia para os médicos os sinais vitais dos doentes