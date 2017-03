Condutores têm "ideia errada de que quem circula no meio é mais seguro"

Capitão Ricardo Silva explicou como vai funcionar a operação "Via Livre". Operação decorre até dia 2 de abril e quer prevenir e reprimir a circulação de veículos pela via do meio ou da esquerda quando não há tráfego nas vias da direita. Esta tem sido uma prática comum entre os condutores, tanto em autoestradas como nas vias reservadas a automóveis e motociclos