Concerto Solidário: “Músicos são, por herança, quem mais está à mão para estas coisas”

Em dia de Concerto Solidário com as vítimas de Pedrógão Grande, no Meo Arena, em Lisboa, Paulo Gonzo explica, nas Manhãs da TVI24, que a música serve para unificar as pessoas e dar-lhes alguma alegria e alento