Como funcionava o esquema de corrupção na Segurança Social

A Polícia Judiciária levou a cabo, esta terça-feira, várias buscas relacionadas com suspeitas de corrupção na Segurança Social. Foram detidos seis funcionários do Núcleo de Gestão do Cliente do Instituto da Segurança Social e seis cidadãos estrangeiros, oriundos de países do Sudoeste asiático, pela eventual prática de crimes de corrupção passiva e ativa, abuso de poder, falsidade informática e falsificação de documentos