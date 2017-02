Caxias: três homens fugiram da prisão durante a madrugada

Estão em fuga três criminosos considerados perigosos. São dois cidadãos chilenos e um português que conseguiram evadir-se do estabelecimento prisional de Caxias. Serraram as grades da cela e fugiram num carro que os esperava no exterior da cadeia. Estavam em prisão preventiva a aguardar julgamento por crimes de assaltos a casa muito violentos