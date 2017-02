PSD volta a acusar maioria de "asfixiar" função fiscalizadora da AR

No debate desta tarde no Parlamento, houve mais acusações e incómodos. O PSD diz que a atual maioria está a asfixiar a democracia. O PSD traça um quadro negro da política do Governo e afirma que os partidos de Esquerda estão a tentar silenciar a oposição.