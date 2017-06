Pedrógão: Marcelo diz que chegará o tempo de apurar as causas da tragédia

Marcelo Rebelo de Sousa diz que “tudo tem o seu tempo” e que a seu tempo se irá mais longe para perceber as verdadeiras causas deste incêndio. É a reação do Presidente às declarações do presidente da Liga dos Bombeiros de que terá havido mão criminosa nesta tragédia