Os melhores momentos do primeiro ano de Marcelo

Há um ano, quando foi eleito, Marcelo Rebelo de Sousa prometeu afetos, proximidade e estabilidade política. Ao longo destes 12 meses, o chefe de Estado tem tido uma agenda frenética e muito interventiva. Das famosas selfies aos encontros com várias personalidades, são vários os momentos que marcam o primeiro ano do Presidente que prometeu não abdicar do seu próprio estilo