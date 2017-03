O que pensa Marcelo sobre o aeroporto "Cristiano Ronaldo"

Presidente da República chegou esta tarde ao Funchal para assistir ao jogo da Seleção e também para participar na cerimónia de atribuição do nome do internacional português ao aeroporto da Madeira. Marcelo manifestou algumas dúvidas sobre o assunto mas diz agora que há mais argumentos a favor do que contra