Netos de Mário Soares emocionados na entrega das insígnias

O momento da entrega das insígnias pelos netos de Mário Soares foi um dos mais emocionantes do cortejo fúnebre, com honras de Estado, do antigo Presidente da República. Também Fernando Medina, presidente da autarquia de Lisboa, não escondeu as lágrimas quando colocou um cravo no caixão