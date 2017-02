"Não tenciono escrever memórias do meu mandato"

"O que é que as pessoas pensam do que eu fiz?", foi uma das perguntas que o Presidente da República colocou a si próprio, na noite de sexta-feira, numa conferência em Braga. À qual respondeu, ser "muito menos importante que o dever de consciência que eu sinto". E a propósito do livro de memórias do seu antecessor, Cavaco Silva, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou não estar "preocupado em trabalhar para uma imagem minha a seguir ao fim do mandato"