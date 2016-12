Marcelo: "primeiro-ministro tem otimismo irritante"

Em Coimbra, o Presidente da República criticou a "lentidão" na Justiça portuguesa, um "problema que não é fácil resolver". É um dos entraves que Marcelo Rebelo de Sousa vê ao progresso do país, com o seu "otimismo realista". O qual conjuga com o "otimismo irritante" de António Costa