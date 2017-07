Mais dois secretários de Estado podem deixar o Governo

Mais dois secretários de estado podem estar de saída do Governo. Carolina Ferra, que tem a pasta da Administração Pública, e Miguel Prata Roque, da presidência do Conselho de Ministros. O primeiro-ministro estará a aproveitar a saída dos três membros demissionários do Executivo para efetuar uma remodelação mais ampla, mas que não afetará os ministros.