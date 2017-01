Governo mantém diligências com Espanha e confia em "solução equilibrada"

Portugal já enviou à Comissão Europeia a queixa contra a construção do armazém de resíduos nucleares na central de Almaraz. Por coincidência, a queixa seguiu no mesmo dia em que o governo espanhol informou que as obras começam nos próximos dias e que deverão prolongar-se por um ano