Ferro tem "as maiores dúvidas" sobre duas comissões de inquérito à CGD

Presidente da Assembleia da República diz, no entanto, que essa é uma responsabilidade dos partidos. A direita vai mesmo avançar com uma segunda comissão para ter acesso à troca de SMS entre o ex-presidente do banco público, António Domingues, e o ministro das Finanças, Mário Centeno