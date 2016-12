Bloco e PCP não dão TSU como troco a patrões

Reuniram-se os líderes dos partidos mais à esquerda no Parlamento, que têm apoiado o Governo. PCP e Bloco de Esquerda insistem no aumento do salário mínimo, mas recusam a contrapartida de se baixar a Taxa Social Única para os empregadores, em negociação na Concertação Social