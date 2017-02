Adele, a grande vencedora da noite

A cantora Adele foi a grande vencedora da noite dos grammy's.

A britânica ganhou as cinco nomeações para que estava nomeada.

Agradeceu com grande emoção em palco e dedicou um dos prémios a Beyoncé, que estava afinal nomeada para mais categorias do que a própria Adele.