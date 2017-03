Tribunal Europeu deixará de ter qualquer papel na justiça britânica

Governo britânico apresentou os planos para substituir todas as leis europeias, que vigoram no Reino Unido. O ministro que tutela a pasta do Brexit diz que a "grande lei de revogação" irá colocar um ponto final na jurisdição do Tribunal de Justiça Europeu em território britânico