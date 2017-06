Rússia supeita de ter realizado ataque informático ao parlamento britânico

O parlamento britânico foi alvo de um ataque informático e a Rússia é de novo a principal suspeita. Dezenas de computadores de deputados foram pirateados, segundo o jornal The Guardian. O ataque foi lançado na sexta-feira à noite e afetou a rede utilizada também pela primeira-ministra e restantes ministros do governo britânico. Apesar de estar no início, a investigação aponta já a Rússia como autor mais provável do ataque