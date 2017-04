Passageiro agredido e expulso de avião devido a sobrelotação

Um passageiro foi agredido e expulso com violência de um avião, depois da companhia United Airlines ter vendido bilhetes a mais. A companhia norte-americana tentou resolver o problema de sobrelotação com um sorteio. Um dos passageiros sorteados recusou sair do avião, mas acabou a ser arrastado literalmente pela polícia