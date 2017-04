O que se sabe sobre o suspeito do terror em Estocolmo

Foi detido, esta sexta-feira à noite, o presumível autor do atentado com um camião no centro de Estocolmo. A polícia sueca anunciou que se trata de um homem de 39 anos, oriundo do usbequistão, sobre o qual os serviços secretos já tinham informação, mas sem ligações conhecidas a grupos extremistas.