Homem que matou embaixador russo era um polícia turco

Embaixador da Rússia na Turquia foi abatido a tiro em Ancara. O autor do ataque é um polícia turco, das forças antimotim, que gritou para ninguém se esquecer do que está a acontecer em Alepo, na Síria (as imagens do ataque são violentas e podem perturbar alguns espetadores)