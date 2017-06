Há vários incêndios a ameaçar povoações nos EUA

Há vários incêndios de grandes dimensões a lavrar nos Estados Unidos. A poucos quilómetros de Los Angeles, as chamas obrigaram à evacuação de várias casas. O incêndio lavra em mato desde quarta-feira e tem agora três frentes. Noutro estado, no Arizona, um violento fogo destrói e ameaça vidas desde domingo passado. E no norte do estado do Utah, ao fim de 12 dias de atividade, um incêndio florestal já destruiu mais de uma dezena de casas e forçou a retirada de 1500 residentes