Google, Amazon, entre outras, estão contra política anti-imigração de Trump

Muitas das grandes empresas tecnológicas norte-americanas estão contra as proibições de entrada de estrangeiros decretadas por Donald Trump. Quase todas estas companhias dependem muito do trabalho de cidadãos de outros países. E, em alguns casos, as empresas até foram fundadas por refugiados ou filhos de refugiados