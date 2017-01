EUA arriscam-se a "guerra de larga escala" com a China

Os Estados Unidos estão a arriscar-se a uma guerra de larga escala com a China. A ameaça foi feita pelo governo chinês, através dos órgãos de comunicação social nacionais e chega depois de a futura administração de Donald Trump ter admitido a hipótese de bloquear o acesso chinês às ilhas artificiais que estão a ser construídas com fins militares no Mar do Sul da China

.