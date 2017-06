Cartomante espanhola diz ser filha de Salvador Dalí

Em Espanha, a justiça ordenou a exumação do corpo de Salvador Dalí para obter amostras de ADN, com o objetivo de determinar a paternidade de Maria Pilar Martínez - uma cartomante que afirma ser filha do pintor. Caso se confirme a paternidade, Maria Pilar passará a deter os direitos de autor de Salvador Dalí