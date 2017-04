Canal russo de TV divulgou imagem de alegado autor do ataque

A polícia russa está à procura de dois individuos suspeitos do atentado desta tarde no metro de São Petersburgo. Pelo menos um dos suspeitos terá sido filmado pelo sistema de videovigilância da estação. A foto foi divulgada por uma televisão russa, mas até ao momento as autoridades não confirmaram que se trata de um dos suspeitos do atentado