Aquece clima de guerra fria entre Estados Unidos e Rússia

A guerra na Síria, o bombardeamento norte-americano a uma base da aviação de Damasco e um ataque químico ocorrido no norte do país são os dados que estão a azedar cada vez mais o relacionamento entre as duas potências mundiais. Marcado terça-feira pela chegada do chede da diplomacia dos Estados Unidos a Moscovo