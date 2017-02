Angola avisa Portugal que acusação a Manuel Vicente ameaça relações bilaterais

O governo de Angola considera que a acusação formal ao número dois, Manuel Vicente, pode comprometer as boas relações entre os dois países. O governo de Luanda considerou "inamistosa e despropositada" a forma como as autoridades portuguesas divulgaram a acusação do Ministério Público ao vice-presidente angolano. O primeiro-ministro, António Costa respondeu dizendo que a justiça não depende da política