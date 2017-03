A frase que incendiou as redes sociais

«A distribuição dos Trumps. Agora basta ser-se preto ou gay para ganhar os Óscares», esta foi a afirmação de João Braga incendiou as redes sociais. Ricardo brinca com a afirmação, brincando com a palavra «Trumps». Pedro Mexia considera que se deu demasiada importância a uma frase dita por uma pessoa dita «normal».