Turismo: Portugal apontado como destino obrigatório em 2017

O turismo está a ter um impacto cada vez mais positivo na economia portuguesa. O país faz parte de todas as recomendações de destino a visitar com urgência pelas principais revistas e sites de viagens do mundo.

Portugal é apontado como um destino obrigatório em 2017. E, se for mesmo assim, pode esperar-se um reforço do setor, que em 2016 já cresceu 11%.