TSU: PSD e esquerda não cedem e decreto tem chumbo garantido

O PSD não cede e os partidos que apoiam o Governo também não. A descida da Taxa Social Única como contrapartida pelo aumento do salário mínimo está a horas de ser chumbada, já amanhã, no parlamento. Patrões, sindicatos e partidos políticos exigem que, após o chumbo, desta vez o Governo apresente propostas alternativas negociadas e aceites por todas as partes