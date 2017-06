Mario Draghi está em Portugal e deu "uma aula" no ISEG

O presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, está em Portugal para uma reunião anual dos governadores dos bancos centrais europeus. Draghi foi o orador de uma aula no Instituto Superior de Economia e Gestão e pediu um minuto de silêncio em memória das vítimas do incêndio de Pedrógão Grande