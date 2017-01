Marcelo sobre PEC: "O importante é manter vivo o acordo da concertação social"

O Presidente da República sublinhou que é importante "os parceiros sociais concordarem" com esta adenda ao acordo (redução do Pagamento Especial por Conta), bem como garantir a sua aprovação no Parlamento, necessária para haver lei

O importante aqui é o acordo em concertação social permanecer vivo